بالفيديو: الدكتورة خلود تخطب طفلتها الصغيرة لإبن أحلام

استغلت الفاشنيستا الكويتية الدكتورة خلود وزوجها امين وجود ابن النجمة الاماراتية أحلام في المكان نفسه لتسجيل مقطع فيديو وحرصت على التغزل بشبابه، مؤكدة انه جاهز للزواج.

ونشرت الفاشينيستا المقطع على حسابها على سناب شات وظهرت فيه داخل السيارة وبجانبها فاهد الهاجري، ابن احلام، بينما يقف زوجها في الخارج، وبدا المراهق مستغرباً وخجلاً مما يحدث.

وراحت خلود تحدثه وتتغزل بشبابه وقالت “لازم ندور له على عروس صاير ما شاء الله معرس ولا نعطيك خلود الصغيرة” ليرد عليها “خلص خلود الصغيرة”.

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع المقطع وانقسمت التعليقات كالعادة بين من اعتبر الامر استغلالا منها لإبن نجمة الخليج وهناك من انتقد اقحامها طفلتها في حديث عن الخطوبة والزواج، الامر الذي يتنافى مع العادات والتقاليد الخليجية.