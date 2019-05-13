مقتل شقيقة أحمد السقا في " ولد الغلابة"

تبدأ الحلقة ٨ من مسلسل " ولد الغلابة" للفنان أحمد السقا، بمعرفة عيسى وأهله زواج قمر من ضاحي الكيان، وهنا انهال أخوات قمر بالضرب عليها، ولكن عيسى وقف أمامهم وقام بحماية أخته الصغرى، وطلب من الجميع عدم التعرض لقمر، وذهب على الفور لضاحي بالندقية يهدده لطلاق اخته، ولكن يرفض ضاحي ذلك قائلا: " نجوم السماء أقربلك"، وهنا يؤكد عيسى لضاحي أنه سيقتله دون أن يعلم أحد.

يذهب عيسى لعزت زوج فرح، ويطلب منه أن يضغط على ضاحي شريكه لكي يطلق أخته، ويطرده عزت ويقول له أنه لا يعرف على من يتحدث فينكر معرفته به، في المقابل تتحدث زينب طليقه عيسى مع أخته قمر وتعاتبها على ما فعلته وتحكي لها سر عداوة ضاحي لعيسى قديمًا، وهى بسبب اختها صفية لأن

ضاحي كان يحبها كثيرًا ولكنه لم يوافق على تزويجها له، وطلب منها ضاحي أن يتزوجوا من وراء أهلها ولكن صفية رفضت أن تحني رأس أخيها، على عكس ما فعلته هى. يعاتب عيسى أخته على ما فعلته ويسألها عن سبب ما فعلته، وتروي قمر لأخيها ما قاله لها ضاحي من أكاذيب بموضوع زواجها من الأشخاص التي تدفع له أموال أكثر، ويخبرها أنه كذب عليها ولا يمكن أن يفعل بها ذلك في ليست اخته فقط بل هى ابنته ايضًا، وتحضن قمر أخيها وتبكي وتندم على ما فعلته.

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تطلب زينب من عيسى أن يزوج أختها قمر لضاحي بدلًا من الفضائح، ولكنه يرفض، في المقابل

تذهب صفية من وراء زوجها عامر إلى ضاحي وتفاجأ بأختها قمر هناك، وهنا تحدث المواجهة بين الجميع، ويؤكد ضاحي أنه فعل ذلك انتقامًا من عيسى لعدم الموافقة على زواجه من صفية، وهنا يأتي عامر زوج صفية وتختبئ هى وأختها قبل أن يراها زوجها، وقبل أن يضرب عامر ضاحي يخبره أن عيسى اخي زوجته يعمل معه في تجارة المخدرات، ويطلعه على الفيديو الذي صوره ضد عيسى وهو يفرغ شحنة المخدرات، ويذهب عامر على الفور مصدومًا مما رآه، وفي نفس الوقت علمت قمر وصفية ذلك، وأخبرت قمر زينب بما رأته ضد عيسى.

يضع عزت سماعات تصنت داخل سيارة زوجته فرح، وعندما قابلت عيسى طلبت منه أن يعجل في موضوع قتل ضاحي وعزت، لأن زوجها عزت يشك في أمرها، وهنا سمع عزت وضاحي كل شئ ويطلب ضاحي من عزت أن يقتل زوجته لأنها ستضرهم كثيرًا في الفترة القادمة.

تنتهي الحلقة بمقتل حمزة لأخته قمر زوجة ضاحي في السر، وهنا ينهار عيسى لضياع اخته وابنته منه.