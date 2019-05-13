ريا راشد تنشر صورة لها مع النجم العالمي ويل سميث

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورة مع النجم العالمي ويل سميث، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و ذلك ضمن حوار حصري حول فيلمه "علاء الدين".
يذكر أن الفنان العالمي ويل سميث يشاركفي بطولة فيلم بعنوان "Spies in Disguise"، و هو من تأليف لوكاس مارتل، و إخراج تروي كوان، و بطولة كل من توم هولاند، جينيفر هيل،
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