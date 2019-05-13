شاهد.. رامز جلال يتسبب في غلق أكونت ريا راشد

تسببت حلقة رامز في الشلال، اليوم، في حدوث مشكلة بحساب الإعلامية ريا أبي راشد الرسمي بموقع تدوينات "تويتر"، و علقت المذيعة ساخرة: "شكراً رامز جلال.. لقفل حساب تويتر". كما نشر النجم رامز جلال تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع تدوينات "تويتر"، و علق كاتباً: "اللى مشرفانا ورافعة راسنا ريا ابي راشد". Advertisements يذكر أن الفنان رامز جلال طرح في رمضان الماضي، برنامج مقالب بعنوان "رامز تحت الصفر"، والذي تم تصويره في روسيا، بمناسبة مونديال كأس العالم، وشاركه تقديمه، لاعب كرة القدم المصري المعتزل، مجدي عبدالغني، وعرض على شاشة قناة "إم بي سي" السعودية

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