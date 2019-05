اليوم.. افتتاح الدورة الـ72 لمهرجان «كان» السينمائى

تفتتح اليوم الدورة الـ72 لمهرجان «كان» السينمائى أحد أهم المهرجانات السينمائية فى العالم، وقررت إدارة المهرجان هذا العام إهداء هذه الدورة لروح المخرجة الفرنسية أنييس فاردا، التى كانت من أكثر المخرجات دفاعا عن قضايا المرأة، وواحدة من أهم صناع الموجة السينمائية الجديدة فى فرنسا.

يذكر أن «أنييس» قد رحلت عن عالمنا منذ أسابيع قليلة عن عمر يناهز 90 عاما، وهى من أهم المخرجات اللاتى استعرضن هموم ومشكلات المرأة فى المجتمع الفرنسى. يذكر أن المخرجة الراحلة قد شاركت فى المسابقات الرسمية للمهرجان من خلال 13 فيلما وشاركت فى عضوية لجنة التحكيم عام 2005، وتم تكريمها عام 2015، بمنحها سعفة فخرية عن مجمل أعمالها.

وعلى الجانب الآخر يعرض المؤلفون الآسيويون أعمالا جديدة ومثيرة ما يؤكد أن دورة هذا العام ستكون مختلفة وجديدة عن سابقتها، بالإضافة إلى مشاركة متميزة من كبار المخرجين مثل المخرجة الفرنسية سيلين سياما، وماتى ديوب والمخرج الإسبانى بيدرو ألمودوبار، والفلسطينى إيليا سليمان.

وعلى صعيد آخر تواصل الدور الـ72 من عمر المهرجان الحرب ضد «نتفليكس»، على الرغم من شكوك الجميع بأنه سيشارك فى «كان» بعد أن نجح فى الوصول إلى الأوسكار بفيلم «روما» للمخرج الفونسون كوارون، لكن أكدت إدارة المهرجان أن عملاق البث «نتفليكس» لن يشارك ولن يتم دعوته إلى الحفل لمخالفته قواعد المهرجان الخاصة بالتوزيع المسرحى فى فرنسا.

وكانت قد تعرضت شبكة Netflix للعديد من المشكلات خلال الأعوام الماضية من «كان» السينمائى الدولى، الذى رفض عرض أفلام الشبكة فى مسابقات المهرجان المختلفة، نظرا لعدم عرض

هذه الأفلام بدور العرض الفرنسى أولا، وهو ما يخالف قواعد المهرجان، وعلى الشبكة أن تقوم بعرض الفيلم تجاريا أولا قبل ترشحه بمسابقات المهرجان وهو ما رأته الشبكة العالمية أمرا غير مقبول وقامت بسحب أفلامها من المهرجان، فى الوقت الذى رفضت فى «كان» الدولى مشاركة «نتفليكس»، اختارت برنامج Nicolas Windig، من أمازون المنافس لها، للمشاركة فى عروضها.

سينما جديدة ومثيرة من آسيا.. وغياب تارانتينو

الحدث المؤسف فى الدورة الـ72، هو غياب المخرج المخضرم كوينتين تارانتينو عن المهرجان لأن فيلمه الأحدث لم يكتمل بعد، الذى يحمل عنوان «ذات مرة فى هوليوود».

وقال تيرى فريمو، مدير المهرجان خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن الأفلام المشاركة: «فيلم كوينتين تارانتينو ليس جاهزا، الصحف تسرعت بالقول أنه سيكون جزءا من التشكيلة، هذا أمر مؤسف لأنه يرفع سقف التوقعات ويخلق حالة من الحماس، لكن تارانتينو يتحرك بسرعة للانتهاء منه»، مضيفا أن فرص انضمام الفيلم للتشكيلة ضئيلة.

ويكرم المهرجان النجم الفرنسى ألان ديلوم بمنحه جائزة السعفة الذهبية الشرقية تكريما لمشواره الفنى، وعقب إعلان الأفلام المشاركة فى الدورة الـ72 لوحظ تواجد قوى للسينما الآسيوية والتى أصبحت جزءا من هوية علامة «كان» التجارية، حيث ستقدم مزيجا من الأفلام المثيرة والجديدة، بعرض قضايا مثيرى الشغب، والقضايا التى تنتمى للنوع الاجتماعى مع أشخاص مثل ويرنر هرتسوج وأبل

فيرارا.

ويعرض فى الدورة الـ72 «أفضل سنوات الحياة»، للمخرج الفرنسى كلود ليلوش، ويقدم المخرج جيم جارموش حبكة جديدة، ومختلفة فى فيلمه «الموتى لا يموتون» المقرر أن يفتتح الدورة الـ72، وسيكون الفيلم واحدا من 19 فيلما تتنافس على جائزة السعفة الذهبية، وتدور أحداث الفيلم عن بلدة أمريكية صغيرة تتعرض لحصار من الموتى الأحياء، وأثار الفيلم حالة من الحماس بسبب أبطاله، وهم بيل موراى وتيلدا سوينتون وايجى بوب ودانى جلوفر وسيلينا جوميز.

وسيشارك المخرج الإسبانى بيدرو المودوبار، الذى ترأس لجنة التحكيم فى المهرجان قبل عامين وحل محله الآن المخرج المكسيكى اليخاندرو جونزاليس إينازيتو، فى المنافسة بفيلم «الألم والمجد».

ويعود المودوبار فى هذا الفيلم للعمل مع وجوه مألوفة له مثل بينيلوبى كروز وأنطونيو بانديراس وتدور أحداثه عن معاناة مخرج، ويعود للمهرجان المخرج الإيطالى كين لوتش -82 عاما- الذى فاز بالسعفة الذهبية عام 2016، عن فيلم «أنا دانييل بليك» بفيلم «عذرا لأننا لم نجدك».

وستكون معركة بيل موراى مع الموتى الأحياء «الزومبى» وسيرة المعنى إلتون جون من بين أهم الأفلام المشاركة.

فى المسابقة الرسمية تشارك أفلام: Pain and Glory, dir للمخرج بيدرو المادوفار، وفيلم Parasite, dir للمخرج بونج جون وThe Wild Goose Lake للمخرج يينان دياوو، وThe Traitor للمخرج ماركو بيلوشيو وYoung Ahmed للمخرج جان بيير وMatthias and Maxime للمخرج اكسفير دولان، وOh Mercy للمخرج ارند ديسبليشن وA Hidden Life للمخرج تيرنس ماليك، وSorry we Missed you للمخرج كين لوش، وLittle Joe للمخرجة جيسيكا هوسنر وPortrait of a Lady on Fir للمخرجة الفرنسية سيلين سياما وAtlantique للمخرجة ماتى ديوب وSibyl, dir للمخرج جاستين تريت، وIt Must be Heaven للمخرجة ايليلا سليمان وفيلم Franki للمخرجة ايرا ساش وBacurau للمخرج كليبر وجوليان The Whistlers للمخرجة كورنيليو وLes Misérables للمخرج Ladj Ly.

أما خارج المسابقة الرسمية يعرض:

Les Plus Belles Années D'Une, Diego Maradona, Too Old to Die Young, Rocketman, Vie La Belle Epoque.