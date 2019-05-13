فوازير رمضان الغائب الحاضر

لأسباب كثيرة لا داعى للخوض فيها توقفت أو انعدمت فوازير رمضان، التى ارتبط بها الملايين لعشرات السنين حتى فى الإذاعة المصرية، كان الجميع يستمعون لفوازير الراحلة آمال فهمى وبعد رحيلها ألغيت الفوازير تماما على شبكة البرنامج العام، لعدم وجود مذيع أو مذيعة بحجم آمال فهمى وصوتها المميز جدا، وأيقن المسئولون فى الإذاعة أنه لا جدوى من عمل فوازير بدون آمال فهمى.
الدراما الآن سيطرت على كل شىء وضاعت الفوازير وسط الزحام ولكن لم تغب أبدا عن ذاكرة المشاهد الذى عاصر فوازير نيللى وسمير غانم وشيريهان، وبسبب ما تمثله تلك الفوازير من أهمية لدى ملايين المشاهدين يتم حاليا إعادة تلك الفوازير على العديد من القنوات منها «ماسبيرو زمان» و«دريم»، وأعتقد أن الكثيرين وأنا منهم يقبلون على مشاهدة الفوازير
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