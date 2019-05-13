كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص أحداث الحلقة الثامنة من "دفعة القاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة"، محاولة الفنانة فاطمة الصفي، والتي تؤدي دور "دلال"، إجهاض مرام البلوشي والتي تجسد شخصية "لطيفة" المتزوجة من بشار الشطي، والذي يؤدي دور "يوسف" حبيب "دلال"، بعدما شكت في حملها نتيجة كثرة الإغماءات التي تتعرض لها، وذلك ضمن أحداث الحلقة الثامنة من العمل المعروض حصريًا على "mbc".

وأعطت "دلال" مسكّن للآلام ل"لطيفة" حذرها الطبيب من تناوله في حال الحمل لأنه بسبب الإجهاض، لكنها أصرت على تقديم الحبكة لها حتى دون أن تتأكد من حملها.

ووافق الفنان خالد الشاعر والذي يؤدي دور "عدنان" في مسلسل "دفعة القاهرة" أن يشهد زورًا على أعضاء التنظيم الشيوعي حتى يخرج السجن، بعد اتهامه بالانتماء لتنظيم شيوعي، بعدما أُلقى القبض عليه في اجتماع سري للتنظيم دون أن يعرف في الحلقة السابقة.

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ورفض "عدنان" في البداية، ولكن بعد تهديده ب"لولوة" والتي تجسد دورها الفنانة نور الشيخ، بإشاعة أنهما قُبض عليهما متلبسين في شقة دعارة، رضخ للأمر الواقع لإنقاذها.

وضرب الممثل والمذيع السعودي مهند الحمدي، والذي يؤدي دور "ناصر" بالعمل، ضرب الفنانة رانيا منصور والتي تجسد شخصية الممثلة الشهيرة "زيزينيا"، بعدما رفضت الاعتراف بزواجهما علانية في عيد ميلادها، ليطلقها على الملأ.

كما طالب الفنان محمد خليل والذي يؤدي دور "سامي"، من شقيقته أن تقنع والدته بطلب يد "دلال"، وهو ما قامت به حيث أخبرته بموافقة والدته رغم أنها مطلقة، وأنها ستتحدث إلى عائلتها لتحديد موعد للقاء.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري سحمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.