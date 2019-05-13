كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهند الحمدي يضرب رانيا منصور ويطلقها في "دفعة القاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "دفعة القاهرة" ضرب الممثل والمذيع السعودي مهند الحمدي، والذي يؤدي دور "ناصر" بالعمل، ضرب الفنانة رانيا منصور والتي تجسد شخصية الممثلة الشهيرة "زيزينيا"، بعدما رفضت الاعتراف بزواجهما علانية في عيد ميلادها، ليطلقها على الملأ.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري سحمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.