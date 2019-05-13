كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد الشاعر ينقذ زوجته نور الشيخ من السجن في "دفعة القاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الفنان خالد الشاعر، والذي يؤدي دور "عدنان" في مسلسل "دفعة القاهرة" أن يشهد زورًا على أعضاء التنظيم الشيوعي حتى يخرج السجن وذلك في ثامن حلقات المسلسل، بعدما أُلقى القبض عليه في اجتماع سري للتنظيم دون أن يعرف في الحلقة السابقة.

وطالب الضابط من "عدنان" أن يشهد زورًا على أعضاء التنظيم حتى يخرج، ولكنه رفض في البداية، ولكن بعد تهديده ب"لولوة" والتي تجسد دورها الفنانة نور الشيخ، بإشاعة أنهما قُبض عليهما متلبسين في شقة دعارة، ما دفعه للموافقة على مطلبه لإنقاذها.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري سحمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.