كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد رمضان يخسر قضيته أمام ماجد المصري في ثامن حلقات "زلزال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضمنت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "زلزال"، وقوف "محمد حربي" محمد رمضان، أمام "خليل السواح" ماجد المصري، في جلسة النطق بالحكم في قضيته لاسترداد أرض والده التي اشتراها من "السواح"، وسدد القسط الأخير من ثمنها بدون تسجيل قبل وفاته تحت أنقاض زلزال 1992.

يحكم القاضي بملكية "السواح" للأرض لعدم وجود أدلة على تسديد ثمنها الذي قدر بمائة الف جنيه، وتستمع المحكمة لشهادة الشهود "عبد البصير ولطفي" اللذان يشهدان زوراً إرضاءاً لخصم "محمد حربي"، أما زوجته "لمياء" منى عبد الغني فتشهد بما تعمله بدون تحيز.

"زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال وإنتاج تامر مرسي وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، منى عبد الغني، هنادي مهنى، لمياء كرم، يوسف عثمان، حنان سليمان، أحمد صيام، وعدد آخر من النجوم.