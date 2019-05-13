كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاطمة الصفي تحاول إجهاض مرام البلوشي في "دفعة القاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حاولت الفنانة فاطمة الصفي والتي تؤدي دور "دلال" في المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة" إجهاض مرام البلوشي والتي تجسد شخصية "لطيفة" المتزوجة من بشار الشطي والذي يؤدي دور "يوسف" حبيب "دلال"، بعدما شكت في حملها نتيجة كثرة الإغماءات التي تتعرض لها، وذلك ضمن أحداث الحلقة الثامنة من العمل المعروض حصريًا على "mbc".

وأعطت "دلال" مسكّن للآلام ل"لطيفة" حذرها الطبيب من تناوله في حال الحمل لأنه بسبب الإجهاض، لكنها أصرت على تقديم الحبكة لها حتى دون أن تتأكد من حملها.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري سحمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.