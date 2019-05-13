كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ‫هيفاء وهبي تشيد بمحمد ممدوح وتوجه رسالة لصناع "قابيل"‬ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي بأداء الفنان محمد ممدوح في مسلسل "قابيل"، مؤكدة أنه مثال حي على الممثل الصح الذي يدرس الدور وأبعاد الشخصية.‬

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‫وعبرت "هيفاء" عن إعجابها بصناع مسلسل "قابيل"، موضحة أن مسلسل مهم ويشد، مطالبة إياهم ألا يكون طارق هو قابيل، وإلا ستتضايق من الأمر.‬

‫وغردت "هيفاء" عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "الممثل الصح هو اللي بيدرس الدور و أبعاد الشخصية لآخر نفس، انا مبهورة بتمثيل محمد ممدوح( تايسون)‬ ‫مش معقول كمية التفاصيل ال بملامحه الي بتتغير كل ثانية! والمسلسل مهم وبيشد بس عندي طلب انا وكتير ناس ،اذا رح يطلع طارق هو قابيل كلنا رح نتضايق فبليز من هلأ عمبقلكن انتبهوا‫⁧‫#قابيل‬⁩".‬

مسلسل "قابيل" إخراج كريم الشناوي، وتأليف كل من مصطفى صقر، وأشرف نصر، ومحمد عزالدين، وكريم يوسف، ويشارك في بطولته كل من محمد ممدوح ومحمد فراج وأمينة خليل وعلي الطيب.