تكريم نبيلة عبيد ورجاء الجداوي في مهرجان «الإبداع المصري للأزياء» في دورته الأولى.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كرم مهرجان “الإبداع المصري للأزياء”، في دورته الأولى، الذي تنظمة الكاتبة منى رجب والمهندسة سهىى شمس، عدد من نجمات الفن والإعلام ومبدعي صناعة الأزياء المصرية.

ورفعت الدورة شعار “كوني أجمل”، وتخللها عرض أزياء للمصمم هاني البحيري، وقدمت الحفل الإعلامية بوسي شلبي،وتضمن المهرجان بازار للصناعات المصرية واليدوية، ومزاد خيري لصالح مؤسسة “ياسمين السمرة” لمرضي الجلد الفقاعي.

وفي ختام الحفل تم تكريم الفنانة نبيلة عبيد، والفنانة رجاء الجداوي، والكاتبة الصحفية آمال عثمان، ومصمم الأزياء هاني البحيري، وتسلمها مصطفى البحيري ابن شقيقه، وذلك لتواجده خارج مصر.

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وأطلت نبيلة عبيد في المهرجان بعباءة رمضانية جمعت الكثير من الألوان، ووضعت نظارة طبية على عينيها، فيما ارتدت رجاء الجداوي عباءة فضفاضة باللون الأبيض زينت برسمة باللون الرمادي.

ويهدف المهرجان إلي تقديم نماذج ناجحة من الشباب، ودعم منتجاتهم، ورجوع الهوية المصرية للأزياء.

وكانت نبيلة عبيد قد تعرضت لأزمة صحية حادة مؤخرا، حيث أصيبت بنزلة برد شديدة، والتهاب حاد في الحنجرة والأحبال الصوتية، مما جعلها تفقد القدرة على الكلام.