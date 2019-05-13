هيفا وهبي مبهورة بهذا الممثل

عبّرت النجمة هيفا وهبي عن اعجابها الكبير بالدور الذي يلعبه الفنان محمد ممدوح “تايسون” في مسلسل “قابيل”.

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هيفا، التي تغيب عن المنافسة الرمضانية هذا العام، اتخذت من حسابها الخاص عبر موقع تويتر منبراً لتغرد قائلة: “الممثل الصح هو اللي بيدرس الدور وأبعاد الشخصية لآخر نفس، انا مبهورة بتمثيل محمد ممدوح “تايسون” مش معقول كمية التفاصيل الي بملامحه الي بتتغير كل ثانية! والمسلسل مهم وبيشد بس عندي طلب انا وكتير ناس، اذا رح يطلع طارق هو قابيل كلنا رح نتضايق فبليز من هلأ عمبقلكن انتبهوا #قابيل”.

وتدور أحداث مسلسل “قابيل” في إطار من التشويق والإثارة حيث تقع جريمة قتل غامضة، ويتولى أحد محققي الشرطة مهمة البحث عن القاتل، ليخوض مغامرة داخل مجتمع رجال الأعمال في مصر، تكشف عن الكثير من خبايا الفساد.

مسلسل “قابيل” من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد فراج، بسنت شوقي، أحمد كمال، علي الطيب، خالد كمال، نهى عابدين، علي قاسم، فاطمة ناصر وتأليف: مصطفى صقر ومحمد عز، إخراج كريم الشناوي وإنتاج: عبد الله أبو الفتوح.