احمد جمال ينفصل عن خطيبته

كشفت تقارير اعلامية مصرية ان الفنان أحمد جمال انفصل عن خطيبته الشابة ديانا الخميس.

وفي زيارة على حسابي احمد وديانا نرى انهما حذفا صورهما من انستغرام.

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اما احمد تجنب الحديث عن الموضوع واكتفى على تويتر بكتابة: “الحمد للهِ على ما نحنُ فيه وما سوفَ نكونُ فيه الحمد للهِ على ما أتى ومالم يأتِ و ما سوف يأتي الحمد للهِ على قلبٍ لا زال ينبض ويدٍ لا زالت تكتب الحمد للهِ على نعمٍ لا تُعدُّ ولا تُحصى رُزِقْنا إيّاها من دونِ مسألة”.

اما ديانا نشرت صورة تعني انها تريد البدء بحياة جديدة ووداعاً لحياتها الماضية.

وكان نجم أراب آيدول قد اعلن خطوبته مع بداية عام 2019 من خلال صورة نشرها على حساباته على مواقع التواصل، حيث ظهر في جلسة تصوير خاصة بالمناسبة معلناً خطوبته على ديانا الخميس.

في نفس السياق يعمل احمد على ألبومه الجديد المتوقع صدوره قريباً.