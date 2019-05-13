يسرا تبدأ “صاحب المقام”

May 13, 2019 بدأت شركة الانتاج لصاحبها أحمد السبكي تصوير فيلم “صاحب المقام” تأليف إبراهيم عيسي، اخراج ماندو العدل ومن بطولة يسرا، أسر ياسين، امينة خليل، بيومي فؤاد وغيرهم. آخر اعمال يسرا السينمائية “جيم أوفر” هو فيلم كوميدي بطولة يسرا، مي عز الدين، محمد نور وغيرهم عرض في صيف 2012. Advertisements من جهة أخرى، خرجت يسرا من منافسات شهر رمضان 2019 بعد أن توقف مشروع مسلسها الجديد “بيت العيلة” بسبب ضيق الوقت. نذكر ان يسرا اطلت في رمضان 2018 بمسلسل يحمل عنوان “لدينا أقوال أخرى” انتاج العدل غروب.







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