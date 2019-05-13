بالصور.. نرمين الفقي وأحمد زاهر في الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها بصور لها خلال ممارسة الرياضة بالجيم"، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام". وظهرت "نرمين" في الصور وبرفقتها الفنان أحمد زاهر خلال ممارسة الرياضة بالجيم، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يذكر أن آخر أعمال الفقي الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة"، الذي أعادها بعد غياب عن الدراما التليفزيونية منذ آخر أعمالها مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز بمسلسله "جبل الحلال"، الذي تم عرضه بالموسم الرمضاني لعام 2014

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