نادين نجيم وسيرين عبد النور وداليدا خليل يتحدّين المنتقدين...الجمال يأتي أولاً

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 مايو 2019 07:40 مساءً - لم تتقبّل الممثّلات نادين نجيم وسيرين عبد النور وداليدا خليل الانتقادات التي طالتهنّ، على خلفيّة ظهورهنّ بماكياج صارخ لا يتناسب مع أدوارهنّ.

فقد انتقدت داليدا المختطفة منذ الحلقة الأولى في مسلسل "أسود"، لأنّها ظهرت بملابس أنيقة وماكياجٍ صارخ رغم أنّها مختطفة تجهل مصيرها.

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وانتقدت سيرين عبد النور بسبب أحمر الشفاه الصارخ الذي اعتمدته عنواناً لإطلالتها في "الهيبة الحصاد" حتى وهي في منزلها.

كما انتقدت نادين نجيم لأنها اعتمدت الكعب العالي والماكياج خلال وجودها في المستشفى كمسؤولة قسم الأمراض السرطانيّة في المستشفى.

واللافت أن ردودهنّ كانت متشابهة، وضعن الانتقادات في خانة المحاربة، واستنجدن بالفانز الذي هبّ للدفاع عنهنّ.

الهيبة_الحصاد ..حديث سيرين عبد النور وأصالة على "تويتر"

-داليدا خليل مختطفة معزّزة في "أسود"

تدور قصّة المسلسل حول تعرّض كارين (داليدا خليل) للاختطاف على يد أسود (باسم مغنية) ليلة زفافها، وتحاول عائلتها دفع الفدية لإنقاذها، مع موقف مبهم يحيطه الغموض لوالدتها (ورد الخال)، التي يتبيّن أنّها على علاقة حب بخطيب ابنتها.

وطوال فترة الاختطاف، تبدو كارين حريصة على تبديل ملابسها، وارتداء الأزياء المثيرة، والظهور بماكياج صارخ وتغيير تسريحة شعرها، بعد أن اشترى لها الخاطف اشترى الكثير من الملابس، وأرغمها على السفر معه في رحلة سياحيّة.

ومع استمرار مسلسل الخطف، تعرّضت داليدا خليل للكثير من الانتقادات، من قبل مشاهدين رأوا أنّ الفنانة لم تراعِ المطلوب منها كممثّلة، ففضّلت الظهور بصورة المرأة المثيرة الجميلة، على حساب صورة الفتاة المختطفة الخائفة على مصيرها.

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داليدا لم تتردّد في الردّ على المنتقدين، فكتبت توضيحاً عبر حسابها الخاص على "تويتر"، عرّضها لانتقادات أشدّ.

فقد كتبت داليدا تعليقاً على ظهورها بأزياء مثيرة وماكياج صارخ وهي مختطفة بالقول "بس للتوضيح أنا مش أوّل وآخر ممثلة بلبنان والوطن العربي بتطلع بشكل لائق على الشاشة أحتراماً لعين المشاهد ومش ضروري شوّه حالي كرمال أرضي البعض. تاني شي "كارين" مخطوفة صحيح بس أسود معزّزها ويمكن هالشي غايب عن بال هالبعض .. الخلاصة المضمون اهم من القشور".

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ووضعت داليدا الانتقادات في خانة المحاربة ووصفت المنتقدين بأنّهم أعداء النجاح فكتبت "بالمختصر أي نجاح لازم يكون من حوله اعداء وأسود نال إعجاب الناس وهيدا المهم لأن محكمة الجمهور عادلة رغم محاولة البعض سلبنا نجاحنا بالتعليقات يلي مش ح علق عليها".

وختمت قائلة "منيح شغلت بال البعض بشعري وبتيابي لدرجة مش عم يقفوا حلقة".

المعلّقون اعتبروا أنّ داليدا قادمة من مدرسة تعطي للشكل الخارجي أولويّة على حساب الموهبة، بينما ردّ البعض الآخر بعرض صور لأجمل جميلات هوليوود وهنّ يؤدين أدوارهنّ من دون ماكياج، أما داليدا فقامت بإعادة نشر تغريدات تدعمها وتعتبر أنّ كل ما كتب في حقّها هو مجرّد تجنّ من أعداء النجاح.

-سيرين عبد النور تتحدّى بحمرتها الحمراء

بدورها تعرّضت الفنانة سيرين عبد النور للكثير من الانتقادات بسبب لون الحمرة الأحمر الذي لم يفارقها منذ اللقطة الأولى التي ظهرت بها في مسلسل "الهيبة الحصاد".

وتناولت الصحافة ماكياج سيرين بطريقة ناقدة، ووجد بعض النقّاد أنّ سيرين غالت في استخدام الماكياج، حتى وهي نائمة في منزلها، الأمر الذي دفع سيرين إلى توضيح أنّ استخدام أحمر الشفاه هذا لم يأتِ من فراغ، بل هو جزء من هوية نور.

وكتبت "الحمرة الحمراء تدل على الجرأة والإبداع والطموح، فالمرأة التي تختار أحمر الشفاه الأحمر غالباً ما تكون واثقة من نفسها، وتجذب الانتباه إلى جمالها وشخصيّتها المتحرّرة".

ولتؤكّد أنّ الانتقادات لم تؤثّر بها، عمدت سيرين إلى وضع صورة أحمر الشفاه على بعض التغريدات، كنوعٍ من التحدّي للمنتقدين، بأنّ انتقاداتهم لن تغيّر قناعاتها وبأنّ المظهر الذي ظهرت فيه ضمن أحداث المسلسل مناسب تماماً لطبيعة الدّور.

-نادين نجيم تهدّد

بدورها، لم تسلم نادين نجيم من الانتقادات، لظهورها بماكياج كامل وكعبٍ عالٍ في المستشفى، تساءل كثيرون، لو حضرت إلى المستشفى حالة طارئة كيف ستركض الطبيبة بكعبها العالي؟

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نادين فضّلت تجاهل التعليقات، واكتفت بالتحذير بأنّها ستقوم مع إدارة "انستقرام" بمعاقبة كل الحسابات التي تكوّن "لوبي" للهجوم عليها، دون أن توضح من يدير هذه الحسابات، ولا الجهة التي تقف وراءها.

إذاً ترفض الممثلات الانتقادات، وتضعها في خانة محاربة النجاح، وتصرّ على التحدّي، واعتبار أنّ النقد جاء من قبل أشخاص يريدون تصفية الحسابات ومن قبل صحافة تهوى التربّص.