شاهد.. أيمن بهجت قمر يُربك مخططات تركى آل الشيخ بسبب الفيلم الجديد

فجر السيناريست أيمن بهجت قمر، مفاجأة غير متوقعة، حيث أعلن عن اعتذاره عن الفيلم الجديد الذي يتعاون فيه مع المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية.
وكتب قمر عبر حسابه بموقع فيس بوك: " أنا اعتذرت عن الفيلم اللي اتفقت عليه مع أ. تركي الشيخ وتمنياتي ليهم بالتوفيق"، وقوبل ذلك القرار بالترحيب
يذكر أن المستشار تركى آل الشيخ، كان قد نشر مؤخرًا صورة لأيمن عبر حسابه معلنًا عن تعاون جديد بينهما، فكتب: "شرفتنا.. وشغالين على فكرة فيلم".
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