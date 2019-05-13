شاهد.. أول أفيش لفيلم محمد سعد في عيد الفطر

طرح النجم أيمن كين البوستر الرسمي لفيلم "محدش شاف محمد حسين"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و علق عليه كاتبا: "فيلم العيد.. انتظرونا ..... وألف مبروك للحاج أحمد السبكي وأستاذ النجم كريم السبكي وبالنجاح بالتوفيق إن شاء الله". انتظرونا ..... وألف مبروك للحاج أحمد السبكي وأستاذ النجم كريم السبكي وبالنجاح بالتوفيق إن شاء الله". يذكر أن فيلم "محدش شاف محمد حسين" بطولة كل من محمد سعد، إنعام سالوسة، فريال يوسف، محمد ثروت، سمير صبري، مي سليم، بيومي فؤاد، ويزو، أمير أبو زيد، و من تأليف شريف عادل، و إخراج محمد علي.

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