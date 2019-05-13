بالفيديو.. محمد حماقي ينضم لسباق الإعلانات الرمضانية

بعد علاماته المميزة التي حققها في إعلاناته الرمضانية، يستعد الفنان محمد حماقي لوضع علامة جديدة، لصالح إحدى الجمعيات الخيرية الكبرى.

ومن المتوقع أن يشارك حماقي في

الإعلان مع خلفية غنائية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:عمرو مصطفى، توزيع:أحمد ابراهيم، ويشاركه مجموعة من نجوم الفن خلال الإعلان،وسيخلال الأيام الرمضانية القادمة.

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يذكر أن حماقي قد شارك في رمضان العام الماضي بإعلان "رمضان نوّر" لصالح إحدى الجمعيات الخيرية الكبرى، وشارك معه عدد كبير من الفنانين وأبرزهم"درة، ليلى علوي، أحمد فراج، أحمد داوود".