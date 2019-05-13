الأريعاء.. الإخوة أبو شعر تحيي أمسية رمضانيه بدار الأوبرا

تستضيف دار الأوبرا المصرية، فرقة "الإخوة أبو شعر"، لتقديم أمسية صوفية متميزة عامرة بالمدائح النبوية ضمن برنامجها الرمضاني، على خشبة المسرح المكشوف، وذلك يوم الأربعاء الموافق 15 مايو المقبل، في

تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة خلال الحفل مزيجا صوفيا من روائع الأناشيد الدينية والابتهالات، وقصائد في مدح الرسول وآل

بيته الكرام وسط أجواء رمضانية روحانية مبهجة.

يذكر أن "الإخوة أبو شعر"، هي فرقة تهتم بتقديم القصائد الدينية على طريقة الأداء الغنائي الجماعي لستة إخوة والدهم المنشد السورى الكبير موفق أبو شعر الحسينى الرفاعى أحد أئمة الأنغام فى العاصمة السورية دمشق.