تستضيف دار الأوبرا المصرية، فرقة "الإخوة أبو شعر"، لتقديم أمسية صوفية متميزة عامرة بالمدائح النبوية ضمن برنامجها الرمضاني، على خشبة المسرح المكشوف، وذلك يوم الأربعاء الموافق 15 مايو المقبل، فيتمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.
ومن المقرر أن تقدم الفرقة خلال الحفل مزيجا صوفيا من روائع الأناشيد الدينية والابتهالات، وقصائد في مدح الرسول وآل
يذكر أن "الإخوة أبو شعر"، هي فرقة تهتم بتقديم القصائد الدينية على طريقة الأداء الغنائي الجماعي لستة إخوة والدهم المنشد السورى الكبير موفق أبو شعر الحسينى الرفاعى أحد أئمة الأنغام فى العاصمة السورية دمشق.
كانت هذه تفاصيل خبر الأريعاء.. الإخوة أبو شعر تحيي أمسية رمضانيه بدار الأوبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.