كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة وغامضة في حياة دينا الشربيني بالحلقة السابعة من "زي الشمس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "زى الشمس" للنجمة دينا الشربينى ، بإقامة عزاء لشقيقتها "فريدة" ريهام عبد الغفور.

وتظهر "فريدة" مجددا فى الحلم لـ "نور"، ولكن الحلم مختلفاً هذه المرة حيث قامت فريدة برسم قلب على الشجرة الخاصة بهم أثناء اللعب وهم اطفال.

وفى اليوم التالى ذهبت "نور" دينا الشربينى لطبيب التنويم المغناطيسى لتسأله عن شقيقتها "فريدة"، وأخبرها بأنها قد أبلغته عن كابوس يطاردها وهو رؤية نفسها تغرق وتحاول إنقاذ نفسها ولكنها تفشل، وتضع "نور" شكوك حول امكانية انتحارها.

جدير بالذكر أن مسلسل زي الشمس يُعرض خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل، وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها، ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.