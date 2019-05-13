شيماء سيف تتعرض لعملية نصب وتحذر الجمهور!

تعرضت الفنانة شيماء سيف لعملية نصب؛ من خلال شخص قام بالحديث باسمها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفعها لكتابة رسالة تحذيرية جاء فيها: «ماليش أي صفحات على الفيس بوك غير الأكونت الشخصي بتاعي، وليس صفحة رسمية، وأي كلام يتقال عن لساني غير صحيح».

وتابعت شيماء: «أنا غير مسؤولة إلا عن أكونت إنستجرام، وأكونت فيس بوك الشخصي».

وكانت شيماء سيف قد فقدت الوعي أثناء تصويرها حلقة برنامج «رامز في الشلال» الذي حلّت ضيفة عليه، وذلك لسقوطها من الشلال مباشرة، واضطر رامز جلال لإنهاء الحلقة، وخلع قناع الغوريلا الذي كان يرتديه من أجل إنقاذها.

وكانت الحلقة قد بدأت بوصول شيماء، بعد مقدمة قالها رامز عنها، سخر فيها من وزنها الزائد، وبوصول الفنانة الشابة بدأت الفقرة الأولى التي تجمعها بالفيل، وطلب منها المخرج جاد شويري أن تقوم بعمل الإعلان المزعوم.

واعتذر رامز جلال لشيماء سيف، بعد المقلب الذي فعله بها ضمن الحلقة، وحاول أن يصالحها بعد اكتشافها طبيعة البرنامج، إلا أنها صاحت فيه قائلة: «هتفضل تعمل فينا كده لغايت إمتى؟! هترمينا من البرج، حرام عليك كنت هموت!!» وانفعلت بشدة، لكنها لم تصدر أي ألفاظ خارجة.

وبعد إنقاذ شيماء وإفاقتها، سألها رامز جلال عن حملها، وإن كان هذا هو سبب فقدانها الوعي بشكل سريع، قبل أن يبدأ فقرة الغوريلا من الأساس، وهي الفقرة الأساسية في البرنامج، لكن الفنانة الكوميدية لم تُجب عن سؤال رامز، مما دفع البعض على مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن حملها، خصوصًا مع تجاهلها الرد بشكل واضح.

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وتصدرت شيماء قائمة الأكثر رواجًا على «تويتر» عقب عرض الحلقة مباشرة، خصوصًا بعد أن تم تداول الحلقة على نطاق واسع من مواقع التواصل الاجتماعي.

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