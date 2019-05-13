شقيقة المخرج محمد سامي فنانة شابة تشارك في بطولة ولد الغلابة تعرفوا عليها!

فاجأت الدكتورة صبورة السيد، ابنتها الفنانة الشابة ريم سامي، بتواجدها أثناء إجرائها عدداً من اللقاءات الصحفية والتليفزيونية، عن مشاركتها في مسلسل «ولد الغلابة» للنجم أحمد السقا، المشارك في السباق الرمضاني الحالي واحتفالهم بدورها فيه؛ حيث تجسد دور فتاة من الصعيد «قمر» وهي شقيقة أحمد السقا في العمل.

وأعلنت دكتورة صبورة عن فخرها بالخطوات التي تقوم بها ريم في التمثيل، وأنها تفاجئها في كل مرة بالشخصية التي تقدمها، وهو ما يجعلها تشعر بالسعادة.

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ولاحظ الكثيرون وجود شبه كبير بين ريم ومي عمر زوجة شقيقها المخرج محمد سامي، وأكدت ريم أن هذا التشابه لاحظه الكثيرون بالفعل لدرجة أنهم تخيلوا أنها شقيقة مي وليس سامي.

«ولد الغلابة» بطولة: أحمد السقا، مي عمر، صفاء الطوخي، محمد ممدوح، إدوارد، إنجي المقدم، هبة مجدي، ريم سامى، وأحمد ماجد. من تأليف أيمن سلامة. وإخراج محمد سامي. وتدور أحداثه حول رجل صعيدي يُدعَى «عيسى» يعاني الفقر، يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلاً سائقاً لدى «ضاحي»، ومع تصاعد الأحداث يُجبر على فعل أشياء تتعارض مع مبادئه، وتشتعل الحرب بينه وبين « ضاحي».