علقت الفنانة ريم البارودي للمرة الاولى على تصريحات طليقها أحمد سعد حول زواجهما 6 أيام فقط، وحول أن سبب الطلاق هو "عمل" قامت به إحدى زوجاته السابقات، وأكدت أن ما قاله سعد "غير صحيح" قائلة: كفاية هبل وقلة أدب.
ريم ردت عبر خاصية الستوري بحسابها بموقع إنستقرام قائلة: سمعت اني اتجوزت 6 أيام .. لا أنا اتجوزت رسمي على الورق دقيقة أمام الله بعد سنين طويلة هااااا .. مش مهم بس المهم كفاية هبل وقلة أدب واللي مش هسمح بيه اني يا حرام اننا اتعملنا عمل من احدى زوجاته عشان نطلق بعد 6 أيام .. اللي كانوا على علاقة ساعتها.
وأضافت ريم: اقسم بالله وحياة شهر كريم أنا عاملة حساب مرضك مش أكتر ولو على الأعمال أنا بقى بطلب من أسرة مسلسل السبع بنات حد يقولي اللي حصل في الكواليس.
واختتمت ريم ردها قائلة قائلة: ملحوظة بعد 14 سنة محاولات لإصلاح بني آدم اتجوزت 21 يوم .. العمل عمل الله .. ريم البارودي.
كانت هذه تفاصيل خبر ريم البارودي ردا على تصريحات طليقها أحمد سعد: كفاية هبل وقلة أدب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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