كارول سماحة بالفيديو: نادمة على إجرائي جراحة تجميل

اعربت المطربة اللبنانية كارول سماحة عن ندمها الشديد على الخضوع لجراحة تجميل لنفخ الشفاه، وتحدثت للمرة الأولى عن أسباب عدم إقدامها على خطوة الزواج مبكرا خلال لقائها ببرنامج "عايشة شو"، الذي تقدمه الإعلامية عائشة عثمان، عبر فضائية النهار، واكدت أنها لم تقدم على الزواج مبكرًا لكونها تحب الحرية، لكنها بعد الزواج اعتادت على المشاركة، لافتة إلى أنه بالرغم من غيرة زوجها رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، الشديدة عليها، إلا أنه يجيد التعامل معها ولم يشعرها أبدًا بالضيق.

وتحدثت عن زوجها قائلة: ليس سهلا أن يتزوج أحدهم امرأة فنانة أو تحت الأضواء ومشهورة، ولو كنت رجلًا لن أختر أبدا زوجة كهذه.

كما قالت إنها لم تُجر أي عمليات تجميل بوجهها سوى عملية "تكبير شفايف"، مشيرة إلى أنها نادمة على ذلك، قائلةً: ندمت وحسيت إنهم مش شبهي.

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وحول أسباب قلة أعمالها الفنية أشارت إلي إنها خلال 13 عاما الماضية لم تقدم سوى 6 ألبومات غنائية، مضيفة: ربما يكون عدد أعمالي صغيرا لكن حققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية، مؤكدة أن دراستها لم تشغلها عن الغناء لكنها قد تأخرت في تقديم الأعمال وحدها بسبب انشغالها بالمسرح الموسيقي، موضحة أنها بدأت في تقديم الأغاني بمفردها بعدما تجاوزت الثلاثين من عمرها، لكنها تحاول حاليًا تعويض ما فاتها.

أضافت: نزلت أول أغنية لي بمفردي وأنا 31 عامًا، وقبل ذلك كنت أغني على المسرح الموسيقي مع نجوم آخرين"، مشيرة إلى ميلها إلى طرح الأغاني المفردة وليس من خلال الألبومات بسبب التغيرات التي تحدثها السوشيال ميديا.