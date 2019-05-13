سمية الخشاب ترد الإهانة لطليقها أحمد سعد بالوثائق والمستندات

بعد التصريح القاسي للفنان أحمد سعد بحق الفنانة سمية الخشاب انتهت هذه الأخيرة من تصوير حلقة من برنامج "شيخ الحارة" للرد على ادعاءات طليقها.

سمية صورت 4 ساعات كاملة سيتم عرضها على حلقتين متتاليتين في أسرع وقت، وهددت طليقها بإظهار مستندات وسيديهات "ستكشف زيف كل ادعاءاته.

سمية قالت أن كل ما قاله سعد عن استيلائها على شقته وأمواله كلام غير صحيح وافتراء منه عليها، مشيرة إلى أنها سترد على كل ما قاله من أكاذيب بالمستندات والشهود، وستفجر مفاجآت خلال الحلقة ستهز الرأي العام.

اشارت إلي أنها أصرت على الرد في نفس البرنامج، لأن أحمد سعد اساء لكرامتها كإنسانة قبل أن تكون فنانة، وأضافت: سامحته على مصائب كبيرة تسبب لي فيها لوجه الله الكريم، سترته كثيرا رغم أن الفضائح لا يوجد أسهل منها، وأمتلك "سيديهات" لأحمد سعد سأكشفها على الهواء مباشرة.

يذكر أن المطرب الشعبي أحمد سعد أكد في برنامج "شيخ الحارة" أنه تزوج ريم البارودي رسميا لمدة 6 أيام فقط، وكشف عن رسائل متبادلة بينهما بعد الطلاق، وتحدث للمرة الأولى عن حقيقة خيانته لزوجته الأخيرة سمية الخشاب، مؤكدا أنه طلقها غيابيا لأنها خدعته، ونفى تماما إقدامها على رفع قضية خلع أو طلاق منه كما صرحت سابقا.

Advertisements

وقال الفنان أحمد سعد في برنامج شيخ الحارة: الست اللي اتجوزت لو يوم واحد وتطلع تتكلم عن جوزها تبقي مش تمام، وهذا ضد الدين والشرع والأخلاق، وأنا مش موجود علشان أتكلم عن حد وإنما لتوضيح حقيقة ما حدث لجمهوري الكبير.

تابع قائلا: أنا زعلان قوي لما الناس تكون كويسه معايا وبيقولوا عليا حب العمر وأحلى كلام في الدنيا وينزلوا صور وبعدين يتكلموا وحش حقيقي اللي تعمل كده تبقي مش كويسه.

وأضاف: سميه كانت بتسأل كل الناس هو طلقنى ليه أنا طلقتها غيابي من غير ماتعرف، وهي ولا كانت رافعه عليا قضية خلع ولا حاجه، وإزاى بتقول أنها كانت رافعة عليا قضية من 6 شهور، أحنا كنا مع بعض في العراق قبل شهر من تطليقى لها وكانت لسة بتقول عني حب العمر آه كان فيه خلافات ولكن مارفعتش قضية طلاق، وأسباب الطلاق مش حابب اتكلم عليها بس باختصار هي ضحكت عليا.

وأكد مجددا أن سمية الخشاب لم تكن تعرف ابدا أنه سيطلقها وقال: لو علمت بالطلاق أو طلبته كنت طلقتها حضورى، وانا عمري ما أعيش مع واحدة يوم بعد ما تطلب الطلاق، ما استحملهاش على نفسي، أنا امنت لها وكنت محتاج لها في الفترة دي وهي كانت أمينة على فلوسي وعلى حاجتي.

وتابع قائلا: انه كان يعمل بصورة جيدة في حفلات بمحافظات مصر، وعندما يعود إلي المنزل يترك لها أرباحه كأمانة، ونصحته لاحقا بشراء منزل، وطلب منها أن تكتب كل شيء باسمها لأنها من سيتولى مهمة متابعة تسديد الأقساط خاصة وأنه لا يملك أية حسابات بالبنوك ولا يملك دفتر الشيكات اللازم لشراء البيت بالتقسيط، وعندما يطلب منها نقل الملكية تقوم بالإجراءات المطلوبة، خاصة وانه دفع المقدمة و10 أقساط تساوي مبلغا ضخما، ولكن عندما طلبت منها البدء باجراءات نقل الملكية رفضت وقالت لي أديك حقها، وعرضت عليا ربع قيمتها رغم أن الشقة قيمتها زادت خلال العام.