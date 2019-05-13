هل شوهت عمليات التجميل وجه ياسمين صبري بعد أولى بطولاتها الدرامية؟

انتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أداء ياسمين صبري بمسلسل «حكايتي»، الذي تخوض من خلاله أولى بطولاتها المطلقة، ولكن هذا النقد لم يتوقف فقط على أداء ياسمين، والذي وصفه البعض بالفاتر، وزعم البعض الآخر أن عمليات التجميل قللت من جمالها، وجعلت تعبيرات وجهها غير واضحة.

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وانتقد الناقد الفني طارق الشناوي ياسمين صبري، وكتب من خلال حسابه على «الفيسبوك»: «لا تضع سكرًا على الحلاوة.. أتحدث عن الجميلة ياسمين صبري، التي أسرفت في عمليات تجميل، من نفخ وغيره، فأفسد السكر الصناعي حلاوة ربنا الطبيعية!».

يشارك في بطولة مسلسل «حكايتي» ياسمين صبري، وفاء عامر، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم.