سمية الخشاب تقرر فضح طليقها أحمد سعد بالمستندات

حالة من الجدل أثارها الفنان أحمد سعد، بعد ظهوره الأخير ببرنامج «شيخ الحارة»، الذي تقدمه الإعلامية «بسمة وهبة» على شاشة «القاهرة والناس»، والذي تحدث خلاله على طليقته سمية الخشاب، وفتح النار عليها بتصريحات عن أخطائها أثناء فترة زواجهما.

ولم تصمت سمية أمام تصريحات سعد، التي وصفتها بالادعاءات الكاذبة، حيث توعدته قائلة: «سوف أرد عليه وعلى كل ادعاءاته بالمستندات قريبًا جدًا»، وهذا ما يؤكد أن سمية سوف تكشف عن بعض الأسرار الخاصة بحياة أحمد سعد الشخصية والفنية، وبعض الأموال التي حصل عليها منها أثناء فترة زواجهما، هذا بجانب بعض أخطائه الأخرى التي وقع فيها، وكانت بمثابة أسرار بينه وبينها.

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واستندت سمية إلى أنه هو الذي بدأ الحرب عليها، حيث إنها لم تكن تريد أن تصل إلى هذه المرحلة معه، لكن يبدو أنه يريد أن يظهر أمام الجمهور بشكل جيد على حسابها.

يذكر أن زواج أحمد سعد وسمية الخشاب جاء بعد انفصاله عن ريم البارودي، ولم يستمر إلا عامًا ونصف فقط، وتخلل هذه الفترة العديد من الخلافات والأزمات التي لم يعلنا عنها وقتها.