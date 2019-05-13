زكي فطين عبدالوهاب يعلن عن إصابته بسرطان الرئة

أعلن الفنان زكي فطين عبدالوهاب، نجل الفنانة الراحلة ليلى مراد، عن إصابته بمرض سرطان الرئة، خلال إجرائه بعض الفحوصات الطبية، الشهر الماضي.

وكتب الفنان على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «أصدقائي الأعزاء.. صورتي دي مش نيو لوك ولا حاجة.. أنا اكتشفت إني عندي سرطان في الرئة من شهر.. بس أنا تمام وبتعالج.. وبتعامل مع مرضي زي الفنان فاروق الفيشاوي ما قال (دور برد وحيعدي).. وأي مريض سرطان لازم يتعامل معاه بنفس المنطق».

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وكان الفنان فاروق الفيشاوي قد أعلن عن إصابته بمرض السرطان، عقب تسلمه درع تكريمه من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط في دورته الأخيرة، وقال الفيشاوي في كلمته إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحًا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجهه بكل شدة وكأنه صداع عادي سيأخذ وقته ويمر.

يذكر أن زكي فطين عبد الوهاب قد شارك العام الماضي في بطولة مسلسل «أيوب» مع الفنان مصطفى شعبان، وحقق نجاحًا كبيرًا، إلا أنه غاب هذا العام بسبب مرضه.