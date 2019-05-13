الفنانة الكويتية شمس تشتم بصراحة تامة.. هل قصدت الرد على مي العيدان؟

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مايو 2019 06:56 مساءً - صدمت الفنانة الكويتية شمس متابعيها بهجوم قاس شنته على طرف لم تسمه بشكل علني.

ونشرت صورة لها بالأبيض والأسود على تطبيق “إنستغرام” أرفقته بالتعليق: “عندما كنت صغيراً تمنّيت أن أعيش مع الحيوانات في الغابة. وعندما كبرت تحققت أمنيتي لكن بدون غابة”.



وأثار هذا موجة كبيرة من الجدل في أوساط المتابعين الذين اعتبر الكثيرون منهم أنها تردّ على الإعلامية الكويتية مي العيدان.وجاء هذا بعدما تعرّضت لها الأخيرة بالنقد اللاذع بعد ظهورها في برنامج “عايشة شو” الذي يعرض على شاشات “النهار” و”القاهرة والناس” المصريتين و”الحوار” التونسية.وقالت العيدان ضمن حلقة من برنامجها “كشف حساب” الذي تقدمه على شاشة قناة “سكوب”: “تحكين عن الدين والتصوف وتطلعي تحكي مع عائشة عن المساكنة. تعرفين المساكنة؟ هي زنا.هذا كلام يقال في رمضان؟ تعاليم الخمسة أديان هي نفسها.الحرام حرام والزنا زنا.وحين يقولون لي تحجبي أنا ما طلعت وأفتيت للناس بالصوفية”.