كتب امير فتحي في الاثنين 13 مايو 2019 06:56 مساءً - نشر حساب خاص بمعجبي الفنانة دنيا بطمة على تطبيق “إنستغرام” فيديو التقط لها أثناء وجودها في صالون التزيين النسائي.
وبدت وهي تجلس على كرسي الصالون فيما يعمل المزيّن على صبغ شعرها قبل أن يقوم بقصه.
وتبيّن أنها اعتمدت لون الشعر الأشقر الناعم عند الأطراف. وأبدى الكثير من المتابعين إعجابهم بهذا التغيير.
وفي وقت لاحق نشرت الفنانة على حسابها على التطبيق صورة لها مع التعليق: “كن ذكياً كفاية للتمسك بالأشياء وكن شجاعاً كفاية للتخلي عنها”.
ويأتي ذلك بعدما طلبت منها زوجة والدها، الفنانة المغربية دنيا بطمة، المسامحة خلال حلولها ضيفة على برنامج “حلوة رمضان”.
وقالت باكية إنها تتسم بطيبة القلب وإنها أحبت حلا وشقيقيها رغم أنها كانت تتكلم عنهم أحياناً بطريقة عدائية.
وتوجهت إليهم وإلى جدتهم والدة زوجها محمد الترك بإعلان مسامحتها لهم طالبة منهم أن يسامحوها بدورهم. وكشفت أنها تفوهت بكلام خاطئ أحياناً بسبب الغضب.
كانت هذه تفاصيل خبر حلا الترك تتجاهل دنيا بطمة تماماً بعد طلبها المسامحة منها.. شاهدوا ما فعلته! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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