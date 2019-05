رينيه زيلويغر كما لم تروها من قبل في فيلمها “جودي”

متابعة بتجـــــــــــرد: تمكن المعجبون بأسطورة السينما جودي غارلاند من إلقاء أول نظرة على فيلم جديد يركز على آخر عام من حياتها وتظهر فيه الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار رينيه زيلويغر بصورة مختلفة كليا لتلعب دور بطلة فيلم “ساحر أوز”.

وتغني زيلويغر في أول إعلان لفيلم “جودي”، الذي صدر يوم الجمعة، أغنية Somewhere Over The Rainbow التي تشتهر بها غارلاند لكن بإيقاع بطيء في الفيلم الذي يصور لندن في عامي 1968 و1969.

نُشير إلى أن فيلم “جودي” سيصدر في أيلول المقبل للتركيز على الفترة التي واجهت فيها غارلاند مشاكل صحية خلال رحلتها إلى لندن لإحياء سلسلة من الحفلات.

والجدير ذكره، أن غارلاند توفيت بجرعة مخدر زائدة عام 1969 في لندن حين كانت في الـ 47 من عمرها.