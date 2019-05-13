مريم أوزرلي خضعت لعملية تجميل جديدة.. بعد شفتيها!

متابعة بتجــــــــرد: ضجت مواقع الأخبار التركية بخبر مفاده أن النجمة مريم أوزرلي أجرت عملية تجميلية في وجهها للحصول على خديّن بارزين. وبحسب موقع Sozcu، فإن مريم باتت تظهر مؤخراً بعظمتي خدين بارزتين كنجمات هوليوود. نُشير إلى أن مريم كانت قد خضعت سابقاً لعملية نفخ لشفتيها بحسب ما تُظهر الصورة التي تمّ تداولها لها والتي بيّنت الفرق بين شكلها عام 2011 في مسلسل حريم السلطان وملامحها اليوم.

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