بعدما أهانت الرجال المصريين.. لاعب كرة قدم يرد على رانيا يوسف – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: بعد التصريحات النارية بينهما، برر لاعب منتخب مصر السابق ابراهيم سعيد، هجومه على النجمة المصرية رانيا يوسف واصفاً لسانه بالطويل، وذلك خلال إطلالته في برنامج “شيخ الحارة”.

وقال ابراهيم “حقيقي أنا لساني طويل وبانطح، ولما باشوف حاجة غلط باكَّلم من غير ما أخاف”. وتابع “ممكن يكون رد فعلي عنيف شوية، لأن تصريحها فيه إهانة لكل راجل مصري، وحسيت إني من ضمن الناس اللي اتقال عليها كده”.

وأكد ابراهيم سعيد قوله “مش نادم على اللي قُلته لها، ولو هيَّ اعتذرت للمصريين هاعتذر لها”.

نُشير إلى أن رانيا كانت قد قالت سابقاً “الرجل المصري لا يهتم بنظافته عكس اللبناني”، الأمر الذي دفع ابراهيم للرد بقسوة قائلاً “هيَّ بتستحمى أصلًا؟!.. عيب أقوي اللي قالته، ودي إهانة للشعب والرجالة المصريين، وماينفعش يتقال علينا كده”.