مصادفة تلاصق عصام كاريكا في يوم ميلاده منذ ٧ سنوات!

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك النجم عصام كاريكا جمهوره ومحبيه عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستقرام”، بمقطع ظهر من خلاله داخل إحدى الطائرات المتجهة لمدينة دبي لإنجاز أحد الأعمال الخاصة به هناك.

وكشف عصام كاريكا، خلال هذا المقطع، عن المصادفة التي تلاصقه منذ سبع سنوات في يوم ميلاده، والذي يحل اليوم 13 مايو، وقال عصالم كاريكا: “أنا مش عارف أيه الحظ دا بقالي حوالي 7 سنين كل ما أفكر أحتفل بعيد ميلادي أكون خارج مصر عندي شغل، والسنة دي قررت ان احتفل مع اصحابي ظهرلي شغل جديد في دبي ومعاد السفر النهاردة”.

متابعو عصام كاريكا تفاعلوا مع المقطع الذي نشره وحرصوا علي تهنئته بعيد ميلاده والذي يتزامن مع أيام شهر رمضان الكريم.

الجدير بالذكر أن عصام كاريكا كشف قبل حلول شهر رمضان المبارك عن أغنيته الجديدة التي ستقدمها النجمة اللبنانية مايا دياب والتي تحمل اسم “ربع ساعة” وقد ظهر كاريكا في برنامج تقدمه مايا دياب وطالبته بأن يقدما الأغنية سويا ووافق بالفعل وقاما بغناء جزء منها.