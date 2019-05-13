بدعوة رسمية.. كارول سماحة ضيفة “مهرجان كان السينمائي الدّولي” لهذا العام

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت النجمة اللبنانية، كارول سماحة، أنها بصدد المشاركة في “مهرجان كان السينمائي الدّولي” بدورته الـ72.

وأشارت كارول سماحة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي إلى أنها تلقت دعوة رسمية من قبل علامة Chopard للمجوهرات السويسرية، لحضور المهرجان لعام 2019. وكتبت كارول سماحة في منشروها: “تشرفت بدعوة Chopard لي لحضور مهرجان كان 2019”.

وينطلق مهرجان كان السينمائي الدولي 2019 في دورته الـ72، في الرابع عشر من شهر أيار/مايو الجاري على أن تستمر فعالياته حتى الخامس والعشرين من الشهر عينه، في مدينة كان جنوب فرنسا.

على صعيد آخر، تستعد كارول سماحة، لطرح أغنية جديدة في فترة عيد الفطر وذلك مع بداية موسم الصيف. الأغنية باللهجة المصرية، وهي من كلمات نادر عبدالله، ولم تستقر كارول حتى الآن على الاسم النهائي لها.