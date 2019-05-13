متابعة بتجــــــــــرد: إنتشرت أخيرًا وبشكل واسع صورة للنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، مثيرة إعجابًا كبيرًا لدى جمهورهما. والتقطت هذه الصورة العفوية جدًا لشيرين وحسام في كواليس تصوير شيرين فيديو “كليب” شارة “يا بتفكر يا بتحس” الخاصة بمسلسل “خمسة ونص” الرمضاني. وظهر الزوجين في غاية الرومانسية والحبّ والغرام. والجدير بالذكر أن شيرين كانت صوّرت كليب “يا بتفكر يا بتحس” التي غنتها بصوتها، خلال الأسابيع الأخيرة في لبنان تحت إدارة المخرج فيليب أسمر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حبّ وغرام ورومانسية لافتة بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب – بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.