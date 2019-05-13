دوريس داي.. أيقونة هوليوود تُفارق الحياة!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رحلت أيقونة هوليوود المطربة الأمريكية والممثلة النجمة دوريس داي عن عمر ناهز الـ97 عامًا، وهي واحدة من الممثلات الأكثر شعبية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.
دوريس داي، بدأت مسيرتها المهنية المميزة كمغنية وأصبحت معروفة بعد إصدار أول تسجيلٍ لها Sentimental Journey، وامتدت شهرتها لعقدين من الزمن، حيث قدمت أكثر من 650 تسجيلًا، مما عزّز سمعتها كواحدة من أنجح المغنيات في عصرها.
وولدت دوريس ماري آن فون كابل هوف في 3 أبريل 1922. وحقّقت النجاح كمغنية في البيغ باند "Big Band" وهي فرقة موسيقية أمريكية اشتهرت في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين.
وعرفت داي بشعرها الأشقر وشكلها المثالي وكانت من ممثلات الخمسينات والستينات الأكثر شهرة. وكان بإمكانها أن تغني، ترقص وتمثل مسرحًا وأدوارًا درامية، لتصير واحدة من نجوم شباك التذاكر في هوليوود.
ويشتمل رصيدها الفني على 39 فيلمًا وأكثر من 75 ساعة من الأعمال التلفزيونية، ورشحت لجوائز الأوسكار، وحازت على جائزتي الغولدن غلوب وجائزة غرامي، كما حصلت دوريس داي في 2004 على وسام الحرية في الولايات المتحدة والذي يعد أرفع وسام مدني أمريكي.
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