بينهم لطيفة وسميرة سعيد..نُجوم بالجُملة في عيد ميلاد لميس الحديدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في سحور رمضان ووسط حضور الكثير من نجوم الفن، احتفلت الإعلامية المصرية لميس الحديدي، بعيد ميلادها الـ49 داخل خيمة رمضانية بأحد فنادق القاهرة، بحضور زوجها الإعلامي عمرو أديب، وتركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي السعودي، ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة.

وحرص غالبية الحضور من النجمات على ارتداء العباءات الرمضانية المنقوشة، التي تعبر عن أجواء شهر رمضان، وسط أجواء من الفرحة والسعادة، كما ارتدت لميس عباءة أيضًا للاحتفال أمام تورتة عيد ميلادها.

وحضر من النجوم يحيى الفخراني، دلال عبد العزيز، الديفا سميرة سعيد، لطيفة، كارول سماحة، صابرين، دينا، ليلى علوي، محمد هنيدي وهشام عباس.

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وغيرهم من النجوم مثل منى عبد الغني، بوسي شلبي، منال سلامة، خالد صدقي، رجاء الجداوي، إلهام شاهين وخالد الدرندلي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي بعض صور الاحتفال عبر صفحتها على إنستغرام، مقدمة التهنئة للميس والشكر للحضور.

يذكر أن لميس الحديدي، قدمت الكثير من البرامج التلفزيونية، والحوارية عبر أكثر من فضائية خلال السنوات الماضية.