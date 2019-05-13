شكرا لقرائتكم خبر عن "زار بتاتش روك".. سهرة رمضانية تجمع فرقتى القصر ومزاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد جمهور الموسيقى البديلة فى القاهرة وعشاق فنون الزار لحضور أول حفل غنائي رمضاني يجمع بين فرقة مزاهر المصرية والفرقة الأمريكية الأصل "القصر"، وذلك على مسرح مكان للفنون فى وسط البلد، فى تمام التاسعة مساء اليوم الاثنين.

وتعد فرقة القصر من أجدد التجارب الغنائية المنضمة حديثًا لمشهد الموسيقى البديلة العربى، رغم كونها ذات أصول أمريكية بالأساس منطلقة من قلب "لوس أنجلوس، وتستوحى موسيقاها من روح موسيقى الروك والبوب العربية فى فترات التسعينات، وتقدمها للجمهور العربى على طريقتها، وتضم جنسيات مختلفة فى توليفة أعضائها، المنتج الفرنسي الأمريكي وقائد الفرقة توماس بلير، وعازف العود الجزائري مهدي حداب، مع المنشد المغربي سيمو بومار، وعازف الدربوكة عمار الشاوي من فرقة "تيناروين" الحائزة على جائزة جرامي، بجانب لمسات الإيقاعا لكل من غيوم ثيودين وبول فوود.

بينما تعتبر فرقة مزاهر تعد من أقدم التجارب المصرية المقدمة لنوعية فنون "الزار"، أحد التوليفات الموسيقية القليلة التى تأخذ خلالها المرأة دورًا أساسيًا فى تقديمه، وتعتمد حفلاتها على تجسيد "حالة" أقرب منها مجرد حفلة غنائية، بالاتكال على الأداء الغنائي النسوى مع مزجه بخليط من روح الموسيقى الشرقية والأداء الاستعراضى.