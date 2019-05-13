شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث ومينا مسعود ونعومى سكوت يروجون لفيلم Aladdin فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نجوم فيلم Aladdin، ويل سميث ومينا مسعود ونعومي سكوت، على الترويج لفيلمهم الجديد المقرر طرحه فى 24 مايو الحالى بدور العرض العالمية.

وظهر كل من الممثل العالمى ويل سميث والممثل الكندى ذات الأصول المصرية مينا مسعود والنجمة نعومى سكوت فى مؤتمر تروجى للفيلم، حيث سبق وأن صور فريق العمل جزءا كبيرا من الفيلم فى الأردن.

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وكانت شركة Disney للإنتاج الفنى والسينمائى قد أعلنت أنها تقوم بإعادة إنتاج الفيلم الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلم الرسوم المتحركة، الذى طُرح تجاريًا عام 1992.

يذكر أن فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل الكندى المصرى الأصل مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية Aladdin، والنجمة نعومى سكوت فى دور Jasmine حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية Genie.