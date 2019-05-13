شكرا لقرائتكم خبر عن "كلبش 3" الحلقة 7.. أحمد عبد العزيز يواجه أمير كرارة برجاله السريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال استعراض الحلقة السابعة من مسلسل "كلبش3" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض قناة ON E يومياً، فوجئ سليم الأنصارى - أمير كرارة أن المجموعة التى تم تعيينها فى شركة "الحراسة" تعمل بشكل سرى تحت قيادة اللواء جال خطاب- أحمد عبد العزيز.

وخلال المقابلة السرية بين الأنصارى وخطاب، قام الأخير بتقديم الثلاث شباب وهم أحمد العوضى - بروسلى، وسميح - محمد على رزق، وريم - يسرا اللوزى، إلى الأنصارى بطريقة عمل كل شخص منهم، وذلك من أجل التعاون كمجموعة واحدة ضد أكرم صفوان - هشام سليم، فضلا عن دراسة كل تفصيله فيما يحدث داخل الشركة ، بالإضافة إلى تعاون الضابط حسام - عمر الشناوى، والذى أعتبره سليم الأنصارى مفاجأة كبيرة فى المجموعة الخاضعة لقيادة اللواء جلال خطاب.

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مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.