أمير طعيمة يهنئ محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبى.. وهذا ما قاله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الشاعر أمير طعيمة النجم محمد صلاح، لاعب نادى ليفربول الإنجليزى نجم المنتخب الوطنى لكرة القدم، لحصوله على جائزة "الحذاء الذهبي" التى تمنح لهداف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". ونشر أمير طعيمة صورة له تجمعه بمحمد صلاح وقال: "مبروك لمحمد صلاح حصوله على جائزة الحذاء الذهبى فى الدورى الإنجليزى الممتاز، عام 2018_2019".

أمير طعيمة Advertisements ففى واقعة هى الأولى فى تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، توج 3 لاعبين أفارقة بجائزة "الحذاء الذهبي" التى تمنح لهداف المسابقة وحصل المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والجابوني أوباميانج على جائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف فى النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وسجل محمد صلاح 22 هدفاً فى النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي وهو نفس رصيد السنغالي ساديو ماني والجابوني أوباميانج نجم أرسنال من الأهداف.

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