شكرا لقرائتكم خبر عن بعد كوب القهوة.. هل ظهرت يد Jaime فى الحلقة قبل الأخيرة لـGame of Thrones؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا شك أن ظهور كوب القهوة فى الحلقة الرابعة من Game Of Thrones Season 8 أثار قلقا بعدما أحدث جدلا كبيرا بين عشاق المسلسل على منصات السوشيال ميديا، ومع عرض الحلقة قبل الأخيرة من الموسم الثامن والأخير، انتشرت صورة تظهر يد Jaime الحقيقة، والتى يفترض أنها مقطوعة خلال إحدى المشاهد.

المشهد المزعوم الذى ظهرت فيه يد Jaime هو مشهد عناقه لشقيقته وحبيبته Cersei خلال لقائهما الأول، أثناء تدمير كينجز لانديج، وعلى الرغم من أن الحلقة قبل الأخيرة، أبرزت أن السبب الرئيسى فى إلقاء القبض على Jaime من قبل قوات daenerys targaryen هو يده الحديدية، واعتماده عليها فى مشهد محاولته للدخول من بوابة كينجز لانديج، إلا أن هذه الصورة جاءت لتشكك الجمهور فى احتمالية أن يتكرر مشهد كوب القهوة مجددا.



صورة مفبركة تزعم ظهور يد Jaime الحقيقية فى مسلسل Game Of Thrones

وبالعودة إلى الحلقة قبل الأخيرة من Game Of Thrones Season 8 فإن المشهدين الذين ظهر فيهما Jaime مع Cersei ظهرت يده الحديدية من عدة زوايا، ما ينفى وقوع المسلسل هذا الخطأ مرة ثانية.

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مشهد jime واليد الحديدية فى السرداب



مشهد آخر لـ jime وظهور اليد الحديدية فى الحلقة قبل الأخيرة من Game Of Thrones



مشهد علوى يظهر اليد الحديدية لـ jime فى الحلقة قبل الأخيرة من Game Of Thrones

جدير بالذكر أن تقارير أجنبية، ذكرت أن الشركة المنتجة التى تقدم مشروبات القهوة، وظهر منتجها بالخطأ فى مسلسل Game of Thronesحققت أرباحا ما يقرب من 2.3 مليار دولار بسبب الإعلانات المجانية التى قدمها مسلسل Game of Thrones بالخطأ؛ بعدما رصد متابعى المسلسل فنجان قهوة ظهر بالخطأ ضمن إحدى مشاهد الحلقة الرابعة من الموسم الثامن والأخير.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.