شكرا لقرائتكم خبر عن تريلر فارغ من أي أحداث للحلقة السادسة والأخير من Game Of Thrones والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن انتهت أحداث الحلقة الخامسة وقبل الأخيرة من الموسم الثامن والأخير لـ Game Of Thrones، كشفت HBO عن تريلر الحلقة السادسة والأخيرة من المسلسل، والتي من المقرر لها أن تطرح فجر الاثنين المقبل.
ولم يكشف الفيديو عن أي من الأحداث التي ستدور في الحلقة السادسة والأخيرة من المسلسل، ليبقى المتابع في حالة انتظار لما سيحدث .
مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.
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