شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. اللمسات الأخيرة قبل انطلاق فعاليات مهرجان كان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غد الثلاثاء فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72 والتي تستمر حتى 25 مايو الجاري، والآن يتم وضع اللمسات النهائية للمكان الذي سيضم عدد كبير من المعنيين بالسينما و صناعتها في العالم .

حيث يتم وضع الملصقات الرسمية الخاصة بالمهرجان على قصر المهرجانات " palais des festivals " و هو الملصق الذي تصدرته النجمة الراحلة آجناس فاردا التي توفيت خلال شهر مارس الماضي ، حيث ظهر العاملون بعدد من الصور وهم يقومون بتنسيق الملصقات العملاقة كذلك ظهور المصورين الذين قاموا بتسجيل هذه اللحظات.



خلال وضع اللمساء النهائية (1)



خلال وضع اللمساء النهائية (2)

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خلال وضع اللمساء النهائية (3)



خلال وضع اللمساء النهائية (4)