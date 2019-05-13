شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يصور مشاهد أكشن جديدة من "هوجان" فى الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم محمد إمام مشاهد أكشن من مسلسل "هوجان" الذي يذاع يومياً على شبكة قنوات الحياة طوال شهر رمضان في شوارع الشيخ زايد، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنان أوس أوس وكريم محمود عبد العزيز ورياض الخولي وآخرين من النجوم، ويستمر إمام في تصوير هوجان حتى أواخر شهر رمضان.

ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل "هوجان" كل من الفنان كريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي"، وتعرض حلقات مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام عبر شبكة قنوات الحياة، فى تمام الساعة 10 ونصف مساء، والإعادة 7 صباحا والإعادة الثانية 3 عصرا.

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