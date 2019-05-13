شاهدوا.. وفاء عامر تكشف تفاصيل مكالمة سمية الخشاب لريم البارودي

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مايو 2019 06:00 مساءً - فجرت الفنانة وفاء عامر خلال لقائها مع الإعلامية “بسمة وهبة”، ببرنامج “شيخ الحارة”، المذاع على قناة “القاهرة والناس”، أثناء فقرة شيخ الحارة في الحلقة السادسة من برنامج شيخ الحارة، عبر فضائية “القاهرة والناس”، مفاجأة لأول مرة تتحدث عنها، عندما سألها “شيخ الحارة”، عن تفاصيل مكاملة الفنانة سمية الخشاب للفنانة ريم البارودي عندما كانت الأخيرة عند وفاء عامر، حيث سألت سمية الخشاب ريم البارودي عن أحمد سعد.

وقالت “عامر”، خلال لقائها مع الإعلامية “بسمة وهبة”، في برنامج “شيخ الحارة”: ريم البارودي كانت عندي في البيت عندي ومقالتش لـ سمية الخشاب إنها في البيت عندي، وكانت معانا واحدة صاحبتنا اسمها ناريمان”، معقبة: فـ سمية قالت لريم انا بكلم أحمد سعد وهو مبيردش عليا من فضلك انتي حبيبتي خليه يكلمني ضروري أنا عايزاه في تيترمسلسل، وانا سمعت الكلام ده لأننا كنا بناكل سمك وريم ايدها مكانتش نضيفة فكانت فاتحة مكبر الصوت بتاع الموبايل.”